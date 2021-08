A intercambialidade de vacinas, que teve eficácia comprovada quando usada na imunização de grávidas e puérperas, será estendida para demais pessoas de Volta Redonda, caso persista o atraso de remessas de vacinas AstraZeneca (Oxford). A ideia é que pessoas que atinjam as doze semanas após a aplicação da primeira dose possam receber da Pfizer/BioNTech, sempre que concordarem com isso.

A intercambialidade de vacinas foi aprovada no Brasil para beneficiar grávidas que tiveram reações fortes ao tomarem a primeira dose da AstraZeneca. Neste caso, a mulher poderia receber a segunda dose tanto da CoronaVac quanto da Pfizer. Agora, no entanto, a Prefeitura de Volta Redonda pretende aplicar apenas a Pfizer no complemento da imunização.

No entanto, com avanço da variante Delta no Estado do Rio de Janeiro e os primeiros casos confirmados em Volta Redonda, a expansão da intercambialidade foi discutida em nível técnico e aprovada.

Essa medida deve passar a valer logo após a grande ação de imunização marcada para está segunda-feira. Desta forma, assim que o estoque de AstraZeneca for zerado será substituído por doses de Pfizer.

Não há risco das pessoas vacinadas com AstraZeneca receberem a segunda dose de Pfizer sem serem devidamente comunicadas. Pelo contrário, haverá até mesmo assinatura de um termo de reconhecimento entre a prefeitura e o cidadão.