Drive-thru na Ilha São João e aplicação de segundas doses em algumas Unidades de Saúde seguiria até às 20 horas em ‘plantão de vacinação’

Em mais um dia dedicado à vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou dez mil pessoas acima de 23 anos, nesta segunda-feira, dia 16, entre primeiras e segundas doses. Esse é o balanço preliminar da SMS, divulgado às 17h, pois a vacinação segue até as 20h, no drive-thru na Ilha São João e em sete Unidades de Saúde, em mais uma edição do ‘plantão de vacinação’. As demais unidades funcionaram até às 17h.

No fim da noite, os dados serão contabilizados para envio ao Ministério da Saúde. Com esses números, a expectativa é que a cidade atinja o recorde de pessoas vacinadas em um só dia, ultrapassando a marca de 250 mil doses aplicadas no total e mais de 170 mil primeiras doses. O drive-thru está sendo marcado pela grande adesão dos jovens na campanha de vacinação. As Unidades de Saúde (UBS e UBSF) estão concentrando a aplicação das doses de reforço das vacinas AstraZeneca (Oxford), CoronaVac e Pfizer/BioNTech.

No mês da juventude, a prefeitura conseguiu ampliar a imunização por faixa etária, na semana passada o público-alvo era acima de 28 anos. Foi possível baixar a idade através da entrega de novas remessas de vacinas que chegaram a Volta Redonda no fim de semana. De acordo com a secretaria de Saúde, nesta semana está prevista que novos estoques cheguem ao município.

Os jovens de Volta Redonda estão marcando presença no drive-thru muitos preferiram ir a pé até a Ilha São João, houve registro de fila pela manhã, mas foi dispersa. Quem compareceu a vacinação nas primeiras horas do dia foi a coordenadora da Juventude de Volta Redonda (CoordJUV VR), Larissa Garcez, de 25 anos, que defendeu a pesquisa brasileira e o Sistema Único de Saúde (SUS) no processo de vacinação contra o novo coronavírus.

“É uma sensação maravilhosa estar recebendo a primeira dose e, esse momento, vem em uma data muito especial no mês de comemorações pela juventude. Agradeço à ciência, a pesquisa brasileira, o Sistema Único de Saúde (SUS), e a secretária municipal de Saúde, Conceição de Souza Rocha, por não ter medidos esforços para avançar na vacinação no nosso município”, disse Larissa.

Isabella de Lima, de 25 anos, assessora geral de projetos da CoordJUV VR, comentou sobre a felicidade ao ser vacinada e a esperança em dias melhores. “Meu coração está tranquilo e cheio de esperança. Estou muito feliz, agradeço ao SUS e a ciência por essa oportunidade e lamento por aqueles que não tiveram acesso a essa proteção. Vacina é um direito de todos”, frisou a jovem.

Douglas Luiz, de 25 anos, elogiou o atendimento na área de pedestres do drive-thru. “A vacinação é esperança para viver o novo normal, achei o atendimento rápido. Cheguei cedo e fiquei na área de pedestres fui bem recepcionado”, comentou.

Outro vacinado foi Ádison Maurício, de 27 anos, que mencionou o alívio ao receber a primeira dose da vacina. “É um alívio a vacinação, a gente que tem que sair para trabalhar e fica com medo de ser contaminado e levar para casa. A vacina traz uma prevenção a mais nesse momento”, disse.