Cerca de 35% dos materiais que estão em depósitos da prefeitura poderão ser reutilizados na máquina administrativa

A Prefeitura de Volta Redonda deu início, na manhã desta terça-feira, dia 17, ao projeto “Recuperando a Casa”, que vai gerar aos cofres públicos uma economia de até R$ 200 mil por ano. A proposta consiste na reforma e reparos de cerca de 35% dos materiais e eletrodomésticos que estão atualmente nos depósitos do Governo Municipal. Muitos seriam descartados como sucata, apesar de ainda poderem ser úteis.

O projeto tem como objetivo reparar móveis e eletrodomésticos da administração municipal, que estão inutilizados. A equipe que será responsável pela execução dos trabalhos é composta por marceneiros, eletricistas e refrigeristas. A primeira secretaria a ser beneficiada com a iniciativa será a Saúde, que fez um levantamento do que tem em depósito para ser remetido à oficina do Recuperando a Casa, localizada no bairro Aterrado. A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, parabenizou a iniciativa do governo.

“Através desse projeto, será possível recuperar grande parte do nosso mobiliário, que hoje julgamos como inservíveis, mas que estão em condições de serem reformados. O resultado será a economia de recursos financeiros, de tempo e de trabalho de outras equipes que acabam tendo que licitar a compra de novos mobiliários. O projeto vai contribuir para que façamos uma boa gestão, além de servir para desocupar os depósitos que ficam lotados”, disse a secretária.

Entre os materiais que serão recolhidos e recuperados estão cadeiras, mesas, ares-condicionados, bebedouros, geladeiras, freezers, ventiladores e microondas. Todo o material que não tem como ser recuperado será enviado para um depósito e fará parte de um leilão promovido pela administração municipal, posteriormente.

O secretário Municipal de Ação Social, Munir Francisco, explicou que o Recuperando a Casa, envolverá diversas secretarias como Saúde, Educação, Infraestrutura, além do Departamento de Patrimônio. “Precisamos unir forças para manter a nossa cidade funcionando e, ao mesmo tempo, fazer economia. A partir de hoje vamos recuperar todos os materiais e móveis que estão nos depósitos dos bairros Santa Rita do Zarur, Vila Brasília, e Padre Josimo e também na sede da Secretaria de Saúde. Vamos fazer uma varredura em todas as secretarias, depois de concluir o serviço nesses locais”, disse o secretário.

Recuperação da Frota

Com as finanças apertadas, a atual administração municipal vem adotando diversas medidas de economia desde o primeiro dia de governo. Além de uma busca incessante para aumentar a arrecadação, a Prefeitura também, tem adotado formas de gastar menos. Antes do projeto “Recuperando a Casa”, a Secretaria Municipal de Infraestrutura fez um minucioso trabalho para recuperar veículos que estavam “encostados” e fora de uso. Com isso, foram 11 automóveis de passeio, oito caminhões, uma pá mecânica e uma retroescavadeira recuperados. O serviço foi executado pelos próprios funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), pasta responsável pela Garagem Municipal.

Os veículos passaram por revisão e mecânica e elétrica, além de receber reparos na lataria. Utilizando mão de obra, equipamentos e material disponíveis na prefeitura, a ação também gerou economia para os cofres públicos. A recuperação de 19 veículos e duas máquinas possibilitou, por exemplo, o cancelamento de contratos de locação de automóveis e caminhões que garantiam a funcionalidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.