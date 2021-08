Profissionais receberam orientações para o diagnóstico precoce das doenças. Ação ocorre em ciclo de quatro encontros devido às restrições provocadas pela pandemia de Covid-19

Servidores municipais da Secretaria de Saúde (SMS) de Volta Redonda passaram na manhã desta quarta-feira (18) por uma capacitação sobre hepatites virais. A ação, dividida em quatro encontros por conta das restrições e limite de pessoas provocadas pela pandemia de Covid-19, acontece até setembro no auditório da Fasf (Faculdade Sul Fluminense). O objetivo é capacitar os profissionais sobre a realização do teste rápido para o diagnóstico precoce das hepatites B e C. Esses exames são oferecidos gratuitamente pela prefeitura à população nas 46 Unidades Básicas de Saúde do município.

A enfermeira Anna Beatriz de Avellar Melo, responsável pela Área Técnica de Hepatites Virais do município, destacou que essas doenças são silenciosas e às vezes os sintomas só aparecem em um estágio avançado.

“Por este motivo, a Secretaria de Saúde recomenda que as pessoas procurem realizar o teste pelo menos uma vez ao ano. A maioria não apresenta sintomas, mas alguns sinais podem sinalizar o alerta para a hepatite, como febre; fraqueza; cansaço; mal-estar; dor abdominal; enjôo, náuseas; vômitos; perda de apetite; urina escura (cor de café) e icterícia (olhos e pele amarelos)”, alertou.

As hepatites provocam inflamação do fígado e podem acarretar complicações das formas agudas e crônicas, muitas vezes levando à cirrose, ao câncer de fígado e até a morte. Por isso, cuidados com a higiene, uso de preservativos durante as relações sexuais e o não compartilhamento de seringas ou materiais perfurocortantes são algumas formas de prevenção da doença.