Desde o início do ano, fiscalizações foram intensificadas e patrulhamentos com a presença de agentes 24 horas por dia reforçados

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) realizou 55 prisões em flagrante, de janeiro a agosto deste ano. Os casos vão desde embriaguez ao volante a agressões, assédio sexual e roubos. O comando da corporação atribui o resultado a uma maior presença dos agentes nas ruas, garantindo o ordenamento urbano e também proporcionando maior sensação de segurança aos moradores.

“Diariamente a Guarda Municipal está presente nas ruas para auxiliar a população e evitar que crimes sejam cometidos. Desde o início do ano, intensificamos as fiscalizações e contamos com a presença de agentes 24 horas por dia. Uma Guarda Municipal mais presente e atuante garante maior sensação de segurança. Os resultados estão aí”, afirmou o comandante da GMVR, João Batista dos Reis.

Entre os últimos casos que contaram com participação decisiva da Guarda Municipal estão as prisões de um suspeito de furtar quiosques no Mercado Popular na última quarta-feira (18), e de um motorista que realizava manobras perigosas em um carro com 97 multas, na Ilha São João. Outro condutor detido foi o que atropelou e matou uma motociclista na Avenida Amaral Peixoto no início do mês.

Uma das ocorrências marcantes neste ano foi a ocorrida em abril, quando os agentes faziam patrulhamento pelo Centro e detiveram um suspeito de estupro. O homem, de 41 anos, teria surpreendido a vítima – uma mulher de 22 anos – e tocado seus seios por dentro da blusa. Ele tentou resistir à prisão, mas foi detido pela GMVR.

Balanço

Dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa lidera o número de prisões em flagrante; são 33 até o momento. Em seguida, roubos, correspondendo a três; agressão, furto, lesão corporal e utilização do veículo para realização de manobras perigosas, com duas cada. Assédio sexual, estupro, uso de documentação falsa, fuga após acidente de trânsito com vítima, molestar menores, porte de réplica de arma e tentativa de roubo tiveram uma prisão cada.

O comandante da GMVR destacou que a maior parceria do órgão é com a população.

“Caso alguém saiba ou presencie alguma atitude que coloque em risco a vida de outras pessoas ou a segurança delas, pode ligar para os telefones: 153 e 190 (Polícia Militar), que vai direto para o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Essa parceria com a população é muito importante para o nosso trabalho”, finalizou. Foto: Cedida pela GMVR/Secom PMVR