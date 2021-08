Barra Mansa divulga calendário da vacinação contra a Covid-19

Município dá sequência ao Plano de Imunização contra o coronavírus

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, divulgou o calendário da vacinação contra a Covid-19 para os próximos dias. Dessa vez, serão imunizados jovens com idades entre 21 e 18 anos. Nestas datas também serão atendidas gestantes, puérperas e lactantes com filhos de até 24 meses de idade, no Parque da Cidade.

No sábado, 21, pessoas de 21 anos poderão tomar sua primeira dose da vacina, além da repescagem de pessoas de 35 anos. Neste dia, a divisão será feita em dois horários, de 08h às 12h, vacinando os nascidos de janeiro a junho e de 12h às 16h, nascidos de julho a dezembro.

Na segunda-feira, 23, receberão a primeira dose da vacina pessoas de 20 anos. Na terça-feira, 24, o imunizante será aplicado em munícipes de 19 anos. Por fim, na quarta-feira, 25, a ação atenderá os jovens de 18 anos. As ações acontecerão no Teatro do Parque da Cidade e seguirão o horário de 8h às 18h, sendo de 8h às 12h para nascidos de janeiro a abril, 12h às 16h de maio a agosto e 15h às 18h de setembro a dezembro.

As segundas doses seguirão as datas agendadas conforme o cartão de vacina. Quem estiver programado para receber a dose complementar de AstraZeneca e Coronavac será atendido em sistema drive-thru. Já a Pfizer será aplicada no Teatro. O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, falou sobre o avanço do Plano de Imunização no município. “Barra Mansa durante todo o processo de vacinação respeitou os protocolos do Ministério da Saúde e nesta quarta-feira vamos finalizar a vacinação da primeira dose para pessoas maiores de 18 anos. Vamos aguardar novas orientações para darmos seguimento na vacinação para finalmente acabarmos com o coronavírus”, revelou.

Para receber o imunizante é necessária a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado. Para a segunda dose, basta levar o certificado de aplicação da D1.