Prefeitura de Porto Real realiza ampla reforma nas unidades escolares

Obras fazem parte do pacote de adequações para o retorno às aulas na rede pública de ensino

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, seguindo o cronograma de retorno presencial das aulas, anuncia para esta segunda, 23 de agosto, o retorno dos alunos no município. As atividades da Rede Pública Municipal vão retornar em diferentes datas, seguindo um calendário elaborado em uma força-tarefa com o Prefeito, a Secretária e toda a equipe da Educação, sendo acompanhado também pela Procuradoria do Município.

Os profissionais da educação, que já receberam ao menos a primeira dose da vacina contra a COVID-19, foram os primeiro a iniciarem suas atividades. No dia 16/08 a jornada de trabalho começou para professores e os demais profissionais. Nesta primeira fase, eles elaboraram o planejamento para poder receber os jovens de volta às salas de aula.

As atividades dos alunos vão retornar de forma híbrida, gradual e progressiva, respeitando o cronograma elaborado pela secretaria de Educação, são 8 escolas e 4 creches totalizando 3600 alunos, mas neste momento, aproximadamente 50% dos estudantes retornarão, serão mais de 1500 alunos retomando o ensino presencial no dia 23/08. Esse retorno segue todos os protocolos de segurança contra o coronavírus, e para essa adequação das escolas municipais, reformas foram feitas. No inicio do ano a Prefeitura encontrou muitas escolas abandonadas e com inúmeros problemas de estrutura, após um minucioso estudo e muito trabalho, as escolas e creches foram reformadas e entregues a população de Porto Real.

Na próxima segunda, 23, alguns alunos já estarão de volta às atividades escolares, a educação infantil, maternal III, pré I e pré II, assim como o ensino fundamental I do 1°, 2° e 3° ano de escolaridade, retornarão no dia 23/08, junto com o ensino fundamental II do 6º e 9º ano e o EJA com todas as séries. Em seguida, no dia 06/09, o retorno será da educação infantil, maternal II, maternal I e berçário. Na mesma data o ensino fundamental I do 4° e 5° ano e o ensino fundamental II do 7° e 8° ano.

O Prefeito Alexandre Serfiotis falou sobre esse retorno, “Encontramos alguns desafios nas escolas municipais, fizemos uma fiscalização técnica e nos deparamos com uma situação crítica, de total abandono. Tivemos que fazer uma ampla reforma de infraestrutura, pintura, alvenaria, modernização dos banheiros e obras de adaptação das escolas e creches para esse retorno gradual das aulas, tudo foi feito de acordo com o protocolo de segurança contra a COVID-19.” – destacou Alexandre Serfiotis.

A secretária de Educação, Maria Madalena de Souza, informou que um dos motivos que favorecem o retorno das atividades escolares é o calendário avançado na vacinação contra a COVID-19. “É importante ressaltar que o mesmo atendimento que será oferecido ao aluno de forma presencial, também será dado ao aluno que optar pela forma remota. Essa escolha caberá aos responsáveis”, disse a secretária. Os pais de alunos que optarem pela atividade presencial, deverão respeitar as regras sanitárias estabelecidas no protocolo de segurança de combate ao Coronavírus. Foto: Fabiano Sabino.