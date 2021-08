A prefeitura de Barra Mansa irá vacinar nesta segunda-feira (23) pessoas de 20 anos contra a Covid-19 no município. A vacinação ocorre à pé e em drive-thru, no Parque da Cidade, de 8h às 18h. Na terça-feira (24), no mesmo horário, a prefeitura vacina jovens de 19 anos.

Segundo o governo municipal, de 8h às 12h serão vacinados os nascidos de janeiro a abril, enquanto de 12h às 16h serão imunizados os nascidos de maio a agosto. Já de 16h às 18h serão imunizados os nascidos de setembro a dezembro.

É indispensável a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal ou declaração do postinho de saúde.