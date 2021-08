Primeira iniciativa do ‘Acelera VR’ conta com palestras na próxima quinta-feira, dia 26, na Biblioteca Municipal

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), dá início na próxima quinta-feira, dia 26, ao programa ‘Acelera VR’, que tem como objetivo fomentar a inovação e o empreendedorismo na cidade. O lançamento conta com a realização de um painel que debaterá ações que fortalecem o avanço do empreendedorismo inovador. O evento ocorre às 19h, na Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília.

Com o tema: “Conectando o Ecossistema de Inovação em Volta Redonda”, o evento contará com limite de 30 pessoas, levando em consideração as regras de prevenção à Covid-19. Participam do painel: Alexis Aragão Couto, do Núcleo de Inovação do UniFOA; Daniel Giacometti, empreendedor, entusiasta de tecnologia e CEO & co-fundador da Embeddo; Glauter Jannuzzi, líder da comunidade DOS de Microsoft MVPs na América Latina e Míriam Conceição, diretora de Empreendedorismo e Inovação da SMDET.

Haverá também transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Comunidade de Inovação Rio Sul (https://bityli.com/lWkB0). Interessados em participar podem se inscrever, gratuitamente, através do link: https://bit.ly/AceleraVRPainel.

De acordo com a diretora de Empreendedorismo e Inovação da SMDET, a expectativa é que o ‘Acelera VR’ seja apoio para startups da cidade e região, bem como a criação de novas, para o fomento de inovação regional.

“Neste painel vai ter uma startup e pessoas que integram este ecossistema: representantes de universidade e da sociedade civil. Nele vamos discutir sobre como a gente pode desenvolver atividades em conjunto. Por quê? A nossa missão como prefeitura é proporcionar esta conexão entre os atores de inovação e desenvolver as startups”, disse Míriam, frisando que a ideia é que o ‘Acelera VR’ auxilie empresas de inovação e possibilite a criação de novas.

“É esta cultura de inovação que queremos implementar em Volta Redonda. Todo mundo pode ser inovador, independente de idade, da área de atuação, então queremos abraçar essas pessoas para poder contribuir, criando esta cultura e novas startups”, completou a diretora da SMDET.

‘Acelera VR’

O programa reunirá uma série de iniciativas que ocorrerão mensalmente em Volta Redonda. As primeiras etapas do projeto têm como objetivo promover a integração entre as startups da região e identificar as demandas e carências do setor.

“O prefeito Neto é um inovador, é uma característica dele. Uma grande preocupação dele é com a inovação do município. Ele nos deu essa missão, através da Secretaria de Desenvolvimento, de apoiar e criar novas startups. E é exatamente isso que estamos fazendo. A ideia é a de incentivar o capital intelectual e valorizar os talentos de Volta Redonda”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

O que é Startup?

Empresas startup são empreendimentos jovens que buscam a inovação em qualquer área ou ramo de atividade, procurando desenvolver um modelo de negócio escalável e que seja repetível. Ou seja, significa que com o mesmo modelo econômico, a empresa visa atingir um grande número de clientes e gerar lucros em pouco tempo, sem haver um aumento significativo dos custos.