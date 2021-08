Carro bate em poste no Jardim Amália I, em Volta Redonda

Um carro bateu contra um poste no fim da madrugada deste domingo (22) na BR-393 (Lúcio Meira), no bairro Jardim Amália I, em Volta Redonda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi em frente ao Royale. Dois ocupantes do veículo sofreram apenas escoriações e recusaram atendimento. As circunstâncias do acidente eram desconhecidas no momento desta publicação.

Em Barra Mansa, na RJ-155, outro carro colidiu contra um poste no começo da madrugada e deixou um ocupante ferido, na altura do bairro Santa Clara. Guilherme Leonardo Moura, de 28 anos, foi levado para a Santa Casa de Misericórdia pelos bombeiros. O estado de saúde dele não foi divulgado. (Foto: Rádio Acesa)