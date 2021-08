Brasileirão: próximos na tabela, Ceará e Flamengo duelam em Fortaleza

Ceará e Flamengo se enfrentam neste domingo (22) pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com transmissão da Rádio Nacional, a partida será realizada na Arena Castelão, em Fortaleza, às 16h00 (horário de Brasília).

As duas equipes se encontram próximas na tabela de classificação. Os cariocas ocupam a sexta posição, enquanto os cearenses estão em oitavo lugar. A diferença é de apenas quatro pontos de um clube para o outro, entretanto os rubro-negros disputaram dois jogos a menos que o os alvinegros até o momento.

O atual vice-campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense entrará em campo em busca da reabilitação na competição nacional. Nas últimas duas rodadas houve uma derrota e um empate. A última vitória aconteceu em 1º de agosto, contra o rival Fortaleza, no Castelão. O clássico terminou com o placar de 3 a 1.

O retrospecto como mandante serve para aumentar a confiança dos cearenses no confronto com o atual bicampeão Brasileiro. Nos oito jogos atuando em seus domínios, sofreu apenas uma derrota, venceu cinco e empatou dois duelos. Além disso, um dos êxitos conquistados foi contra o Atlético Mineiro, líder do Brasileirão. Em 24 de junho, o Vozão derrotou o Galo por 2 a 1 no Castelão, em partida válida pela sexta rodada.

Já o Flamengo vem embalado após classificação com vitória elástica na última quarta-feira (18), quando venceu o paraguaio Olimpia por 5 a 1 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Este resultado garantiu o clube carioca nas semifinais da Copa Libertadores da América.

Fora de casa, os rubro-negros têm desempenho irregular. Nas cinco partidas disputadas como visitante, venceram três e perderam em duas oportunidades. Com informações da Agência Brasil.