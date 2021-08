Organizada pela Vigilância Sanitária de Porto Real em parceria com o centro de Integração Recolhimento Assistência e Controle, CIRAC, contando com apoio do grupo de Defesa e Proteção dos Animais, Segunda Chance Animal, a I Feira de adoção realizada no sábado, 28, na quadra do bairro Freitas Soares, registrou um saldo positivo, pois segundo informações da Vigilância Sanitária, foram adotados 6 cães e 3 gatos. “Parece um número pequeno, mas em se tratando de uma I Feira o resultado foi bem positivo, pois para a equipe da Vigilância, os munícipes vão aos poucos tendo a consciência da importância da adoção e cuidados com os animais e acompanhando a realização das feiras, os números de adoções tendem a ir crescendo gradativamente” – salientou Cássia Pitasse da Cunha, coordenadora da Vigilância Sanitária, informando que a ideia é realizar a Feira de Adoção uma vez a cada mês, sendo em bairros alternados.

O grupo Segunda Chance animal foi representado no evento por Mayara Elias e Daiana Queiroz, representando a Vigilância, Lais Lamim e Gilliane Virgílio. Segundo a equipe da Vigilância a parceria com o CIRAC e o apoio da administração pública foram essenciais para a realização da Feira.

O vereador Juan Pablo, conhecidamente defensor da causa animal, esteve visitando a Feira, assim como o Prefeito Alexandre Serfiotis que já no início do ano reuniu-se com a direção do CIRAC, funcionários da Vigilância Sanitária e representantes do Grupo Segunda Chance Animal, visando traçar planos para o trabalho ligado ao assunto, não só no estímulo para a adoções, mas também na atuação de conscientização contra o abandono e os maus-tratos. “Agradeço à população por abraçar a Feira e a todos que fizeram esse dia especial acontecer. Estive na Feira e não resisti a dois cãezinhos irmãos, os adotei e já estão recebendo todo carinho e cuidados que todos os animais merecem” – concluiu o prefeito.

Foto: Fabiano Sabino.