Porto Real inicia imunização contra Covid para 18 anos ou mais

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta segunda, 30, seguindo o cronograma avançado de vacinação, a uma nova campanha de imunização contra a Covid-19. Realizada através das Unidades de Saúde da Família, a SMS atende o grupo de pessoas com idade de 18 anos ou mais, com a 1ª dose dos imunizantes. “É muito importante a vacinação de nossos munícipes, estamos atingindo cada vez mais pessoas. Hoje conseguimos vacinar os jovens com 18 anos e vamos seguir avançando. Quero agradecer de coração aos incansáveis profissionais da saúde, que estão nessa linha de frente todos os dias”, expressou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Já a coordenadora de atenção básica de saúde, Cleonice Ramos, explica que “a vacinação terá continuidade nesta semana, com a fase da repescagem e, em breve vamos divulgar a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades, mostrando o comprometimento do Governo Municipal em vacinar todos os nossos moradores.” – Finalizou a coordenadora.

Repescagem de vacinação em horário noturno

A Prefeitura de Porto Real, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) convida todos para a Campanha de Repescagem de Imunização Contra a Covid-19, que será realizada na próxima terça, 31, das 17h às 21h, na Central de Vacinas, acoplada ao Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis. Durante a data, a SMS destinará o atendimento com a 1ª Dose ao grupo de pessoas com idade de 18 anos ou mais, e ainda, a aplicação da 2ª dose para as pessoas cujo agendamento no cartão de vacina está marcado para até o dia 31 de agosto.

Para o recebimento da vacina, os pacientes devem se dirigir à Central de Vacina, tendo em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação. “Por meio da repescagem esperamos atender, por exemplo, as pessoas que trabalham de 8h às 17h e não conseguem dispensa dos seus serviços. Essa é uma grande oportunidade para combater o avanço do coronavírus e garantir a proteção pessoal e a de todos ao seu redor”, reitera o prefeito Alexandre Serfiotis. Foto: Regiane Real