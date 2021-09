Município continua a imunizar adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, inicia nesta quarta-feira, 1º, a repescagem da vacina contra a Covid-19 em pessoas maiores de 18 anos, no Teatro do Parque da Cidade. A ação faz parte do Plano de Imunização seguido pelo município e visa atender aqueles que por algum motivo não puderam se vacinar no dia agendado anteriormente.

A vacinação também será direcionada para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, gestantes, puérperas e lactantes com filhos de até 12 meses e para as pessoas que estão com a segunda dose agendada, neste caso, em sistema drive-thru.

Para receber a vacina é indispensável a apresentação de RG, CPF, comprovante de residência nominal (adultos) ou em nome dos pais (adolescente), ou declaração de posto de saúde e cartão de vacina. Adolescentes deverão estar acompanhados de um responsável. Pessoas com comorbidades ou deficiência permanente precisarão apresentar laudo médico.

A imunização será dividida em três horários, de 08h às 12h, vacinam os nascidos de janeiro a abril, de 12h às 16h, nascidos de maio a agosto, e de 15h às 18h, serão imunizados os nascidos de setembro a dezembro.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, falou sobre o avanço da vacinação no município. “Nesta terça-feira, a Secretaria de Saúde recebeu 978 doses da vacina Pfizer que serão usadas como primeira dose nos próximos dias. Estamos trabalhando com muita dedicação para acabar logo com essa pandemia”.

GRUPOS DE COMORBIDADES

Segundo o Ministério da Saúde, estão incluídas nos grupos de comorbidades as pessoas que tenham alguma das seguintes condições: diabetes melitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente (HAR); hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; hipertensão estágio 3; doenças cardiovasculares; doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica; imunocomprometidos; hemoglobinopatias graves; obesidade mórbida, síndrome de Down; e cirrose hepática.

