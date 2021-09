Porto Real abre inscrição para cursos profissionalizantes gratuitos

O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, e a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR), Viviane Gonçalves, assinaram na última quarta, 1º de setembro, um convênio de cooperação com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan – SENAI). O objetivo é a implantação do “Programa de Formação Continuada do Trabalhador”, onde os munícipes poderão concorrer, a princípio, a 75 vagas para 2 cursos profissionalizantes: Assistente de Controle de Qualidade (50 vagas e 200h) e Almoxarife (25 vagas e 180h).

As aulas terão início no dia 20 de setembro, e para participar, os interessados passarão por uma prova seletiva, cuja as inscrições já podem ser realizadas na sede da SMDETR, das 8h às 17h.

“Estes cursos são totalmente gratuitos e visam incentivar a profissionalização, além de, incentivar a introdução dos nossos moradores ao mercado de trabalho”, explica o prefeito Alexandre Serfiotis.

Já a secretária Viviane Gonçalves, reitera que o programa é voltado para jovens a partir de 16 anos e que tenham o Ensino Fundamental completo. “No ato da Inscrição é necessário apresentar cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante escolar e de residência. Em casos de menor de idade, também é necessário levar os documentos do responsável”, finaliza Viviane.

Confira o calendário até o início do curso:

– dias 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro: inscrições na sede da SMDETR, localizada à Rua Estevam Domingos Pederassi, 164 – Centro;

– dia 13 de setembro: prova seletiva no Horto Municipal, a partir das 8h;

– dia 15 de setembro: divulgação dos selecionados;

– dia 20 de setembro: início dos cursos na Escola Municipal Maria Hortência Nogueira.

Foto: Fabiano Sabino