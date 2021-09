Inscrições para aulas de forró estão abertas em Volta Redonda

Turmas para iniciantes terão aulas às quartas-feiras no Ginásio da Ilha São João, a partir do dia 08 de setembro

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), vai oferecer aulas de forró para iniciantes, sempre às quartas-feiras, a partir do dia 08 de setembro, no Ginásio Poliesportivo da Ilha São João. A atividade é gratuita e as inscrições podem ser feitas no local e horário das aulas.

O professor Carlos Augusto Santos da Conceição explicou que serão duas turmas, uma às 18h30 e outra às 19h20, com um total de 20 alunos em cada horário. “As aulas vão seguir os protocolos de prevenção à Covid-19 com uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool gel”, avisou.

Para participar, é possível realizar uma pré-inscrição online pelo link: https://bit.ly/cursoforro-ilha. “Mas a confirmação da matrícula depende da apresentação dos documentos no local e horário das aulas”, afirmou Carlos Augusto.

As aulas são para quem tem dez anos de idade ou mais. E para validar a inscrições, devem ser entregues ao professor as xérox do Documento de Identidade com foto; CPF (Cadastro de Pessoa Física); comprovante de residência; uma foto 3X4cm; além de assinar a ficha de inscrição.

Os menores de idade devem apresentar a identidade do responsável; Certidão de Nascimento ou Identidade; comprovante de residência; uma foto 3X4cm; e o responsável assina a ficha de inscrição.

Secom/PMVR