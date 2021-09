Acidente deixa uma pessoa ferida na BR-393, em Volta Redonda

Uma colisão envolveu um veículo GM Corsa e um veículo GM Celta, no km 286, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Volta Redonda. O motorista do veículo Corsa, de 39 anos, ficou ferido e foi conduzido, com ferimentos leves, para o Hospital São João Batista.

O condutor do Celta, de 21 anos, se recusou a se submeter ao teste de etilômetro (bafômetro) e está com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida. Os dois veículos foram autuados e recolhidos ao pátio PRF por licenciamento atrasado até a devida regularização.