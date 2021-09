Casal se agride dentro de veículo na Dutra, em Barra Mansa

Uma briga envolvendo marido e mulher terminou na 93ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Uma mulher, com vários hematomas pelo corpo, desceu de um veículo GM Classic Spirit na noite de domingo, por volta das 19 horas, e entrou no Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

A mulher contou aos agentes que tinha sido agredida pelo seu marido e que no veículo estavam seus dois filhos, um de 7 meses e uma criança de 3 anos. Os policiais rodoviários federais abordaram o homem dentro do carro e perceberam que ele também apresentava marcas de agressões e ferimentos pelo corpo (arranhões).

Foi constatado que o casal havia brigado e se lesionado mutualmente. A avó das crianças foi comunicada e compareceu ao local e assumiu a responsabilidade das crianças.

O casal foi encaminhado à Santa Casa de Barra Mansa, onde recebeu os procedimentos médicos. Após foram levados para a Delegacia de Polícia, onde foi feito um registro de ocorrência. Foi aberto um inquérito para apurar os fatos e os dois foram liberados em seguida.