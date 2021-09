Policiais militares apreenderam na tarde desta segunda-feira, 480 pinos de cocaína, na Rua Mutirão, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

A apreensão ocorreu numa área de mata do Beco do Val. Com o suspeito os agentes apreenderam uma balança digital. Foto: Polícia Militar