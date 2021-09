Acidente deixa dois feridos e um cavalo morto em Angra dos Reis

Um acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira, envolveu duas motos com dois ocupantes e um cavalo na Rua João Marinho, no bairro Gamboa do Bracuhy, em Angra dos Reis. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas com o impacto. O cavalo não resistiu e morreu no local.

De acordo com os bombeiros o motociclista, de 35 anos, que bateu no cavalo teve ferimentos graves. Ele foi encaminhado ao Hospital da Praia Brava. O trânsito no local ficou interrompido para a retenção dos veículos e do cavalo. A Secretaria Executiva de Serviço Público da Prefeitura de Angra dos Reis, informou que o animal já foi recolhido e enterrado.