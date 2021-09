O corpo do idoso, Cláudio Fernando Isidoro, de 70 anos, foi encontrado na manhã de segunda-feira, na Rua Barão de Santa Marta, no bairro Ponto Azul, em Três Rios. O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou que o idoso já estava morto.

A Polícia Civil foi acionada e aguardou os trabalhos do perito da Polícia Civil. O corpo foi removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros para o IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Três Rios.