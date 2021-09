Embarcação pega fogo e afunda em Paraty

Mais uma embarcação pegou fogo e naufragou nesta terça-feira, nas proximidades da Comunidade do Pouso da Cajaíba, no mar de Paraty. A Capitania dos Portos foi acionada e equipe de salvamento foi deslocada para o local.

Segundo a Marinha do Brasil, o tripulante da embarcação foi socorrido por moradores locais e não ficou ferido. O proprietário será notificado para providenciar a reflutuarão da embarcação. A Marinha do Brasil vai abrir um inquérito administrativo para apurar as causas e circunstâncias do acidente.

Na manhã desta terça-feira, uma embarcação pegou fogo e naufragou na praia do Frade, em Angra dos Reis.