Os agentes da Polícia Militar do 10ª Batalhão receberam uma denúncia no final da manhã de segunda-feira, sobre drogas que tinha sido deixadas dentro de uma bolsa, na Estrada do Contorno, no bairro Santa Rosa 2, Valença (RJ).

Os agentes foram até o local e apreenderam dentro da sacola plástica 12 pinos de pó branco. Ninguém estava nas proximidades. As drogas foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia, de Valença.