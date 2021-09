Mulher procurada por tráfico é presa no bairro Minerlândia

Uma mulher, de 37 anos, procurada pela Justiça por tráfico de drogas foi presa na manhã desta quarta-feira na Rua Caxambú, na Servidão 2, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda. Agentes do Serviço Reservado e do GAT (Grupamento de Ações Táticas) da Polícia Militar foram até o local verificar denúncias de guerra de facções rivais. Ao chegarem, os agentes observaram algumas pessoas em atitude suspeita e, entre elas, a mulher.

Após consultas no sistema, foi verificado que a mulher tinha um mandado de prisão pelo crime expedido pela 1ª Vara Criminal de Rio das Ostras (RJ). Ela foi levada para a delegacia de polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.