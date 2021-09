Porto Real inicia segunda etapa do retorno às aulas presenciais

Na última segunda, 6 de setembro, a Prefeitura de Porto Real, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), completou o ciclo de retorno às aulas presenciais na Rede Pública Municipal de Ensino.

Na ocasião, as unidades escolares receberam os estudantes da Educação Infantil (Maternal II e I, e Berçário); Ensino Fundamental I (4º e 5º Ano de Escolaridade) e Ensino Fundamental II (7º e 8º Ano de Escolaridade). “Este foi um momento muito esperado, onde nos preparamos para criar um ambiente seguro para toda a comunidade escolar. Nosso calendário foi pensado desde a adaptação das estruturas da unidade, a vacinação e o retorno dos professores, e por último, o retorno gradual dos nossos estudantes”, enfatizou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Segundo a SMECT os estudantes estão em horário híbrido, sendo parte da jornada escolar cumprida de forma virtual. “Vale ressaltar que a princípio alguns níveis escolares da Educação Infantil estão em horário de adaptação, enquanto a carga horária do Ensino Fundamental é de 1h30 com aumento progressivo no decorrer do ano”, explica a secretária de Educação, Cultura e Turismo, Maria Madalena Ferreira.

Foto: Regiane Real.