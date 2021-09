Volta Redonda avança com novo asfalto na Rodovia dos Metalúrgicos

Equipes concluíram asfaltamento da Avenida Paulo Erlei Abrantes, no Três Poços

A Prefeitura de Volta Redonda iniciou nesta quarta-feira, dia 8, a troca de solo para a colocação do novo asfalto na Rodovia dos Metalúrgicos. A recomposição asfáltica é feita por uma empresa contratada, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). As equipes também concluíram o asfaltamento de 22 mil metros quadrados da Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços.

Na Rodovia dos Metalúrgicos, onde já foi feito o serviço de fresagem, as equipes começam a colocação do novo asfalto nesta quinta-feira (9), no trecho que vai depois do Viaduto Cidade do Aço até a altura da empresa Abreu Beneficiamentos de Aço, no bairro Casa de Pedra.

O investimento é de mais de R$ 10,9 milhões com recursos do município. A previsão é que as obras durem oito meses e atendam mais de 10 bairros. Elas integram um convênio com o Governo do Estado, que tem doado os materiais.

Três Poços

Na Avenida Paulo Erlei Abrantes, no Três Poços, as equipes finalizaram o asfaltamento em dois trechos: um compreendido entre O Instituto Médico Legal (IML) e a divisa com o município de Pinheiral; e outro trecho da divisa entre a Rodovia BR-393 e a Avenida Paulo Erlei, até o mergulhão da Rodovia do Contorno.

Além do asfalto, a troca do sistema de drenagem de água pluvial da via já foi feita em um trecho de 40 metros, que começa no entroncamento da avenida com a Rodovia BR-393, e vai até a altura da empresa Cinbal. Foram trocados 50 metros de canaletas que estavam quebradas, proporcionando maior durabilidade ao novo asfalto. Fotos: Geraldo Gonçalves.