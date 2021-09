Aluno da Escolinha de Tênis da FBG é campeão de torneio nacional

Mateus Muniz Bruno, de 9 anos, sagrou-se vencedor da I Copa Orthopride de Tênis Infantojuvenil

O aluno da Escolinha de Tênis da Fundação Beatriz Gama (FBG), Mateus Muniz Bruno, de 9 anos, sagrou-se campeão da I Copa Orthopride de Tênis Infantojuvenil, na categoria 9 anos (nascidos até 2012). O torneio, disputado em Volta Redonda entre os dias 6 e 9 de setembro, valeu pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e também na UTR (Universal Tennis Rating).

Mateus treina no polo do bairro Sessenta da escolinha, que oferece a prática de tênis gratuitamente para crianças, adolescentes e adultos. Pelo menos três vezes por semana, por duas horas, ele também utiliza a quadra da Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta, para treinar.

“O tênis é um esporte muito legal, em que tem que ter muita atenção, porque a qualquer hora você pode vencer ou perder um jogo. Estou feliz em ter ganhado. Dedico esta vitória ao meu pai, a todos os meus treinadores e a toda a minha família. Agora é seguir em frente e tentar vencer o próximo torneio”, disse Mateus, que é fã do tenista espanhol Rafael Nadal.

Assim como o ídolo, Mateus tem treinado bastante para seguir vencendo e é motivo de orgulho do pai, Gustavo Martins Bruno, que o acompanha nos treinamentos e o incentiva.

“Agora o tênis virou paixão, largou até o futebol por causa do tênis. Quer treinar todos os dias. Ele tem outros dois treinadores além do projeto da Fundação, que são o João e o Luciano, que oferecem treinos na quadra do Aero Clube. Então, quando ele não está com o professor Edson e o (Samuel) Suhett, está treinando no Aero, ou então ficamos eu e ele batendo bola. O Mateus se cobra, tem disciplina e está bem à vontade e empolgado com o esporte”, comentou Gustavo, agradecendo a todos que participam da formação do filho como atleta-mirim.

Um dos treinadores do Mateus é o professor Samuel Suhett, que integra o projeto de tênis da FBG. Ele ressaltou que o menino tem treinado na equipe de intermediários/avançados no esporte, que são adolescentes e adultos, e que isso força o desenvolvimento dele no esporte.

“O Mateus já tem representado Volta Redonda e a região muito bem e tem evoluído bastante: batida na bola, velocidade de perna. O reflexo disso foi a conquista do campeonato brasileiro da categoria dele. Ele é campeão brasileiro na categoria 9 anos. Então é um resultado expressivo”, frisou Suhett.

Levando o Tênis para todos

Atualmente, a Escolinha de Tênis da FBG funciona em núcleos, são eles nas praças poliesportivas dos bairros Sessenta, Candelária, Morada do Campo (na rua da FBG), Nova Primavera e São Luiz. A participação é de graça e livre para qualquer morador de Volta Redonda. O coordenador da Escolinha de Tênis da FBG, professor Edson Nascimento, disse que a vitória do Mateus servirá de exemplo para as outras crianças que participam do projeto.

“Vamos levar este resultado aos outros polos, onde as crianças vão saber e poderão se inspirar no exemplo do Mateus. Ele representa o que nós temos de melhor entre as crianças hoje”, elogiou.

O professor também lembrou que como o tênis é um esporte individual, sua prática é segura e faz bem para o desenvolvimento do corpo e da mente.

“O tênis proporciona uma contribuição física e mental, junto à socialização; ajuda no desenvolvimento dessas crianças. É um esporte que integra todos os níveis sociais, porque sempre foi visto como um esporte de elite, da aristocracia, e em Volta Redonda, através da Fundação Beatriz Gama, conseguimos levá-lo para as comunidades mais carentes também”, destacou Edson. Fotos: Divulgação/Secom PMVR