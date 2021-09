Volta Redonda vacina mais de 6500 animais neste sábado dia 11

Além do drive-thru na Ilha São João, cães e gatos foram vacinados em outros oito postos de vacinação espalhados pela cidade

Nem mesmo o tempo chuvoso deste sábado, dia 11, afastou os tutores de animais de vacinarem seus cães e gatos contra a raiva. A terceira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica contou com drive-thru na Ilha São João que vacinou cerca de 1000 animais, o dobro do quantitativo esperado.

Além deste ponto, a vacinação também foi realizada em oito unidades de saúde dos bairros: Três Poços, Jardim Paraíba, Vila Americana, Santo Agostinho, Volta Grande e Água Limpa; o CRAS do Aero Clube; e a Praça José L. de Castro, no Jardim Amália. Ao todo, 6572 animais receberam a vacina neste sábado. Somando as três etapas já realizadas, foram 16.316.

Próxima etapa

No próximo sábado, dia 18, a vacinação estará disponível nas unidades de saúde Retiro I e III, Vila Mury, Açude I e II, Vila Brasília, Belo Horizonte, Mariana Torres, Belmonte, Padre Josimo; e o Retiro II, a Escola Municipal Amaral Peixoto, receberão os animais.

E no encerramento da campanha, dia 25 de setembro, os animais devem ser levados às unidades de saúde do São Geraldo, Belvedere, Rústico, Monte Castelo, Siderópolis, Vila Rica/Tiradentes, Roma I e II; e ainda à Praça Nei do Vale, no São João.

Cães e gatos saudáveis com mais de três meses de idade devem ser levados a um dos postos de vacinação. Os animais devem estar contidos e serem conduzidos por um adulto, para evitar acidentes. A vacina antirrábica é a única forma de prevenir a enfermidade, fatal em quase 100% dos casos, e manter os pets saudáveis. Além disso, a raiva é uma zoonose e pode também afetar o ser humano. Secom/PMVR – Fotos de divulgação