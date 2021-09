Barra Mansa e Volta Redonda registra um óbito por cidade

Volta Redonda e Barra Mansa informaram nesta segunda-feira (13) novas mortes causadas por Covid-19. Foram duas mortes em cada uma das cidades.

Em Volta Redonda o total de óbitos na pandemia subiu para 1.190, de 39.097 casos confirmados. Segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, a ocupação de leitos de UTI nos hospitais públicos está em 31%, enquanto nos hospitais privados é de 18%. Já a ocupação de leitos clínicos está em 33% e 18%, respectivamente.

Em Barra Mansa, com as mortes informadas agora o total aumentou para 654. São 16.679 casos confirmados, com sete pessoas hospitalizadas. Os casos suspeitos são 39, com seis internados. Fonte: Foco Regional