Estado abre concurso para delegado de Polícia Civil

Serão preenchidas 50 vagas, de acordo com edital publicado no Diário Oficial desta segunda-feira

O Estado do Rio de Janeiro fará concurso para delegado de Polícia Civil. Edital publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (13/09) detalha informações sobre inscrições, etapas dos exames, requisitos que devem ser cumpridos pelos candidatos e conteúdo programático das provas. Serão preenchidas 50 vagas.

– É com satisfação que podemos anunciar a abertura desse concurso. Já temos investido muito na Polícia Civil, proporcionando meios para que o trabalho de investigação seja aprimorado. Os bons resultados já estão aparecendo. Com o preenchimento dessas vagas, damos mais um passo nessa direção – afirmou o governador Cláudio Castro.

De acordo com o edital, o concurso será dividido em duas fases. A primeira divide-se em cinco etapas: prova objetiva (eliminatória e classificatória); prova discursiva (eliminatória e classificatória); prova oral (eliminatória e classificatória); exame psicotécnico (eliminatório); e exame médico e prova de capacidade física (eliminatórios). Os candidatos aprovados vão para a segunda fase, que compreende o curso de formação profissional, a prova de investigação social e o concurso de títulos.

A inscrição para o concurso será pelo endereço eletrônico: www.cebraspe.org.br/concursos/pc_rj_21_delegado. O valor da taxa é R$ 250.

Período de solicitação de inscrição e de isenção de taxa de inscrição: 21/9 a 11/10/2021, das 10h do primeiro dia às 18h do último dia (horário oficial de Brasília). Núcleo de Imprensa do Governo do Estado do Rio de Janeiro