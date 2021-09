Uma bicicleta elétrica foi furtada nesta quarta-feira, na Rua Dario Aragão, atrás da Loja Emoção, no Centro, de Barra Mansa. Segundo informações, a bicicleta é de uma mulher que ainda estava pagando as prestações. Qualquer informação entrar em contato com o Cel: (24) 999299398, falar com a Nice.