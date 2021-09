Ação abordou uso do cinto de segurança e o transporte de crianças em automóveis, além do tráfego de bicicletas em passarelas de pedestres

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) promove campanha educativa pela Semana Nacional do Trânsito, comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro. As ações abordaram o uso correto de cinto de segurança, o transporte de crianças em automóveis e também o tráfego de bicicletas nas passarelas de pedestres. A segurança no trânsito é o objetivo.

Nesta quinta-feira, dia 23, uma dupla de guardas municipais atuou, pela manhã e à tarde, na passarela de pedestres do Viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga o Centro ao bairro Aterrado, abordando ciclistas para orientar sobre a forma correta de atravessar a passarela. O ciclista deve saltar da bicicleta e empurrá-la durante todo percurso, para evitar acidentes envolvendo os pedestres.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, João Batista dos Reis, a ação seguirá até o próximo domingo e vai beneficiar a passarela que liga o bairro Vila Americana ao Jardim Amália e ainda a passagem para pedestres sobre da ponte Engenheiro Mário Luiz Hasek, na Voldac. “Os locais foram priorizados de acordo com as denúncias de irregularidades feitas pela população por meio da CAU (Central de Atendimento Único), pelo 156”, disse Batista.

A campanha educativa pelo uso correto do cinto de segurança e do transporte das crianças em automóveis começou na última segunda-feira, dia 20, e também vai até o próximo domingo, dia 26. Neste caso, a abordagem é feita por guardas municipais em sinais de trânsito para que não prejudique a fluidez no trânsito. A ação é realizada nos principais centros comerciais do município: Retiro, Aterrado, Avenida Amaral Peixoto e Vila Santa Cecília.

Cinto de segurança – Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança, motorista e passageiros, mesmo no banco traseiro. O uso correto prevê que o banco esteja de forma que o cinto de segurança fique sobre o ombro e nunca perto da face ou pescoço. No caso do cinto abdominal, ele deve estar acomodado sobre a região pélvica, com folga de aproximadamente três centímetros.

Transporte de crianças – Em abril de 2021 houve mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e a determinação passou a ser que todos os passageiros com menos de 10 anos, que ainda não tenham atingido 1,45m, devem ser transportados no banco traseiro do veículo, utilizando cinto de segurança, em dispositivo de retenção adequado para a sua idade, peso e altura.

O bebê conforto ou conversível deve ser usado para crianças até um ano de idade ou crianças com peso de até 13 kg. A cadeirinha deve ser usada para crianças com idade superior a um ano até quatro anos, ou crianças com peso entre 9 a 18 kg. O assento de elevação é para crianças com idade superior a quatro anos até sete anos e meio.

