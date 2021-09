Policiais Civis se formam no Curso de Operações Táticas Especiais

Evento aconteceu no auditório da Cidade da Polícia no Rio de Janeiro e contou com a presença do deputado federal Delegado Antônio furtado

Para celebrar a aprovação dos policiais civis que participaram do Curso de Operações Táticas Especiais (Cote), aconteceu hoje (23/09), pela manhã, a formatura da 12ª turma. Para homenagear os formandos, o deputado federal Delegado Antonio Furtado participou da solenidade que contou com a presença do secretário de Estado da Polícia Civil, Allan Turnowski, do coordenador de Recursos Especiais, Fabrício Oliveira Pereira, e da subsecretária de Estado da Polícia Civil, Valéria Aragão.

– Estar presente nessa solenidade, onde vemos a emoção desses formandos e das famílias, é a certeza de que a sociedade, hoje, estará mais bem defendida, seja pela Core ou por outras forças de segurança. Esses bravos policias, agora batizados de falcões, saem daqui para desempenhar o melhor trabalho em suas cidades – parabenizou o parlamentar.

Para a 12ª turma do Cote foram inscritos 83 policiais civis. Ao final do curso, apenas 13 foram qualificados após passarem por treinamentos táticos para ações desenvolvidas no mar, terra e ar. Ao todo foram 100 dias de curso, totalizando 830 horas de formação.

– Esse é um treinamento muito rigoroso. Os alunos são submetidos a um importante treinamento em terra, mar e água para se tornarem policiais de elite, curso muito necessário para que haja a defesa da liberdade e da democracia. São vitais ações de prevenção, mas há momentos que precisamos ir à campo para libertar o povo de bem que é oprimido pelos marginais. Isto acontece em comunidades dominadas pelo tráfico de drogas – destacou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

