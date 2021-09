PRF recupera carro com registro de roubo após perseguição na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho fiscalização por volta das 22h20min, quando sinalizou para um motorista de um veículo Honda City DX MT, com placa de São Paulo (SP), parar no km 332, da Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos, em Itatiaia.

O motorista desobedeceu e saiu em fuga em alta velocidade no sentido São Paulo. A equipe da PRF saiu em perseguição e deparou com o suspeito abandonando o veículo no gramado lateral da rodovia. Em seguida ele se embrenhou no mato. A equipe PRF realizou buscas no local, mas, não encontrou o suspeito.

Ao vistoriar o veículo foi verificado que os itens de identificação apresentavam vários indícios de adulteração, se tratando de um clone, com registro de roubo em 9 de outubro de 2020 no Rio de Janeiro. O veículo foi encaminhado para a 99ª Delegacia de Polícia, de Itatiaia, onde foi feito o registro.