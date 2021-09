A câmera de segurança da loja Planeta Informática, localizada na Rua 16, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, flagrou o momento em que um ladrão furta a cancela dos estacionamentos das lojas Emporium e By Comfort Calçados. O crime aconteceu no início da madrugada desta segunda-feira (27). Veja o vídeo no fim da matéria.

A filmagem começa no horário de 00h43min e mostra o bandido atravessando a faixa de pedestres da Rua 25. O homem para na calçada, se vira para as lojas e atravessa a Rua 16. Primeiro ele caminha até a By Comfort, pega na cancela com a mão esquerda e realiza movimentos nos sentidos “para cima” e “para baixo” até fazer com que a cancela se desprenda da estrutura presa ao solo.

Depois ele caminha até a Emporium, já com a cancela da By Comfort embaixo de um dos braços. Com um pouco mais de dificuldade, ele realiza movimentos diferentes, desta vez, com o corpo, indo para frente e para trás. Depois ele balança a cancela de um lado para o outro, até finalmente conseguir soltar a estrutura. Depois, como se nada tivesse acontecido, vai embora normalmente.

O furto foi registrado na delegacia e as imagens já estão em poder da polícia.

A câmera de segurança da loja Planeta Informática, localizada na Rua 16, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, flagrou o momento em que um ladrão furta a cancela dos estacionamentos das lojas Emporium e By Comfort Calçados. O crime aconteceu no início da madrugada desta segunda-feira (27). Veja o vídeo no fim da matéria.

A filmagem começa no horário de 00h43min e mostra o bandido atravessando a faixa de pedestres da Rua 25. O homem para na calçada, se vira para as lojas e atravessa a Rua 16. Primeiro ele caminha até a By Comfort, pega na cancela com a mão esquerda e realiza movimentos nos sentidos “para cima” e “para baixo” até fazer com que a cancela se desprenda da estrutura presa ao solo.

Depois ele caminha até a Emporium, já com a cancela da By Comfort embaixo de um dos braços. Com um pouco mais de dificuldade, ele realiza movimentos diferentes, desta vez, com o corpo, indo para frente e para trás. Depois ele balança a cancela de um lado para o outro, até finalmente conseguir soltar a estrutura. Depois, como se nada tivesse acontecido, vai embora normalmente.

O furto foi registrado na delegacia e as imagens já estão em poder da polícia. Por: Felipe Cury