Para dar melhor assistência às mulheres, o Deputado federal Delegado Antonio Furtado vai destinar R$500 mil para implantação de Sala Lilás nos IML

Um terço das mulheres do mundo sofrem violências físicas ou sexuais ao longo da vida. O dado divulgado pela Organização Mundial de Saúde chama a atenção para as agressões praticadas e despertou no deputado federal Delegado Antonio Furtado a urgência em melhorar o local de acolhimento das vítimas. Para acelerar a implantação, nos postos do Instituto Médico Legal (IML), da Sala Lilás, ambiente especializado e humanizado de atendimento às mulheres vítimas de violência física e sexual, esteve com o diretor geral do Departamento de Polícia do Interior, Pedro Medina.

– Enquanto não conseguimos zerar o número de casos de violência contra a mulher, temos que buscar maneiras de garantir um atendimento humanizado nos casos de agressões físicas e abuso sexual. Por isso estou destinado R$500 mil em recursos para que sejam implantadas três unidades da Sala Lilás na região. Essa é uma maneira de, pelo menos, dar dignidade para a mulher em um momento tão delicado e, para muitas, constrangedor – explicou o parlamentar.

Com os recursos enviado pelo deputado federal delegado Antonio furtado, a intenção é implantar a Sala Lilás nas cidades de Volta Redonda, Barra do Piraí e Resende. O espaço é montado no IML para prestar atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas de violência física e sexual. Composto por uma equipe multidisciplinar com policiais, assistentes sociais e enfermeiras, realiza os exames periciais e oferece toda a assistência psicológica.

– Entendo a importância desse projeto do deputado Furtado e coloco o departamento a disposição. Queremos de fato realizar um trabalho em conjunto e integrar o trabalho de proteção às mulheres e crianças vítimas de crime – afirmou o diretor Pedro Medina. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa