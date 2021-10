Beira-Rio começa a receber melhorias em Volta Redonda

Instalação de lâmpadas LED teve início na via, que também receberá, em breve, nova tubulação de abastecimento de água

Importante via que interliga diversos bairros de Volta Redonda, a Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, já começou a receber melhorias de revitalização e infraestrutura. A primeira é em relação à iluminação. As equipes já iniciaram a instalação das novas lâmpadas de LED que estão substituindo as de vapor de sódio e metálica. E, em breve, será iniciada a obra que vai trocar mais de cinco quilômetros de rede de água que passa pela avenida.

As equipes da empresa responsável pela instalação das lâmpadas estão efetuando a substituição em mais de 760 pontos da Beira-Rio. A previsão é que sejam instalados os modelos de LED em 170 luminárias de 200w, 170 luminárias de 70w, e em 425 luminárias de 40w.

Já foram instaladas mais de 1.000 lâmpadas de LED nos centros comerciais de Volta Redonda, como parte da primeira etapa desse projeto que visa a redução no consumo de energia, com mais eficiência energética. A substituição pelos novos modelos também vem proporcionando mais luminosidade nas ruas e avenidas, colaborando também para a segurança. Em breve, a melhoria chegará a outros pontos dos bairros.

Abastecimento

Além da iluminação, a Beira-Rio receberá um investimento de aproximadamente R$ 13 milhões para melhoria na rede de abastecimento de água que passa pela via. Parte da tubulação que vai compor os mais de cinco quilômetros da nova rede que será instalada na via já chegou, e as obras estão previstas para começarem em novembro deste ano.

De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), cerca de 130 mil moradores dos bairros atendidos pela rede da Beira-Rio serão beneficiados com a obra, que pretende resolver um problema histórico no abastecimento da cidade.

“Estamos trabalhando em várias frentes para honrar o compromisso de recuperar nossa Volta Redonda. Com parcerias como a do Governo do Estado, estamos conseguindo importantes investimentos na infraestrutura. Em breve, a cidade vai virar um verdadeiro canteiro de obras com mais melhorias que estão previstas”, acrescentou o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos: Divulgação Secom/PMVR.