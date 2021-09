Chapa composta pela coordenadora de Juventudes do município, Larissa Garcez, como presidente, venceu eleição nesta quarta-feira, dia 29

O município de Volta Redonda assume a presidência do Fórum Estadual de Gestores e Gestoras Municipais de Juventude (Forjuve/RJ) após eleição nesta quarta-feira, dia 29, durante a quinta reunião do grupo, realizada de forma híbrida na região dos lagos. O fórum, de caráter permanente, autônomo e vinculado administrativamente à Superintendência Estadual de Juventude do Rio de Janeiro, passa ser presidido pela coordenadora municipal de Juventudes (CoorJuv) de Volta Redonda, Larissa Garcez.

O objetivo do fórum é acompanhar e avaliar a efetivação das deliberações a respeito das Políticas Públicas para a Juventude de todo estado; promover a cooperação técnica e política de gestores municipais de juventude do Rio de Janeiro; subsidiar a formulação da política estadual de juventude a partir da perspectiva de cooperação de cada ente dos municípios; cooperar e interagir com entidades que tenham fins semelhantes; além de promover a formação continuada dos gestores municipais de Juventude em Políticas Publicas.

“Esta eleição é um marco na história do Forjuve/RJ que, pela primeira vez tem uma mulher na presidência, que representa um município do Médio Paraíba, uma cidade do interior. Fico feliz com o reconhecimento de todo o grupo pelo trabalho que venho desenvolvendo à frente da CoordJuv/VR e pela minha trajetória à frente de movimentos pela criação de políticas públicas para as juventudes”, afirmou Larissa Garcez.

Ela acrescentou que o fórum vai permitir que ela amplie o trabalho e auxilie em âmbito estadual, fortalecendo os municípios do interior e criando uma integração entre as cidades, com municípios como Volta Redonda que já possuem uma política pública, pasta e conselho ativo. “Será uma forma ajudar a fortalecer as políticas públicas no estado, de forma integrada e reforçando a importância da construção com as cidades do interior”, destacou Larissa.

A chapa vencedora tinha Volta Redonda na presidência (Coordenadora da Juventude, Larissa Garcez); seguida da cidade do Rio de Janeiro (Secretário de Juventude, Salvino Oliveira); Niterói na secretaria executiva (Coordenador Eduardo Oliveira); Paraty, na secretaria Geral (Coordenadora Natalia Nascimento); Campos com a direção de Políticas Públicas (Coordenador Lucas Souza); Areal na direção do Observatório de PPJ (Diretor Andrei Jovino) e Cabo Frio na direção de Relações Internacionais (Coordenador Marlon Barbosa).

Na mesma reunião, o diretor de Juventude de Pinheiral, Silvio Nogueira, foi eleito vice-presidente regional do Médio Paraíba do fórum; e o secretário municipal de Juventudes de Angra dos Reis, William Gama, ficou com a vice- presidência da Região da Costa Verde. Secom/PMVR com fotos de divulgação