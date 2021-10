Guarda Municipal de Volta Redonda intensifica ronda escolar

Com o retorno das aulas presenciais, guardas municipais atuam principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) intensificou a ronda escolar por conta do retorno das aulas presenciais nas unidades da Rede Municipal de Ensino e FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda). Cerca de dez guardas atuam nesta função. A cidade foi dividida em quatro setores e cada um conta com dois agentes com motocicletas, além da equipe que fica na patrulha, priorizando a área central.

O comandante da GMVR, João Batista dos Reis, explicou que a ronda escolar nunca parou. “Durante o período de aulas remotas, via Internet, nossa atenção estava voltada para a preservação do patrimônio público e também para proteção dos profissionais que continuaram a atuar nas unidades”, explicou.

Com a volta dos estudantes para as salas de aula, este trabalho foi intensificado. Agora, a ronda é priorizada nos horários de entrada e saída dos alunos. A agilidade das motocicletas permite que os guardas circulem por todas as unidades do setor. Os agentes também atendem a denúncias feitas pelas escolas que chegam por meio da CAU (Central de Atendimento Único), pelo número de telefone: 156.

“Fazemos um trabalho preventivo de segurança e educativo com os alunos. Aconselhamos que eles não se afastem muito da portaria das escolas, se forem esperar alguém para buscar; que não cheguem muito antes do horário de entrada nas unidades; e que sigam logo para casa no horário da saída. Além disso, pedimos que não circulem com os celulares nas mãos para evitar roubo”, avisou Batista. Secom/PMVR com fotos cedidas pela GMVR