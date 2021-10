AAP-VR comemorou Dia do Idoso com recepção festiva

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de volta Redonda comemorou hoje o Dia Internacional do Idoso com uma recepção festiva a todos os que freqüentaram o Centro Integrado de Saúde e Assistência, no bairro Nossa Senhora das Graças. Na ocasião, houve apresentação de teclado e trombone, aferição da pressão arterial, cálculo do índice de massa corporal e degustação de bolos, promovida pelo Grupo de Ação Voluntária da AAP-VR.

Ao final da solenidade, o presidente da Associação entregou ao deputado Delegado Antônio Furtado uma moção de aplausos e congratulação, pela atuação parlamentar na Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos, na Câmara Federal. Ubirajara Vaz aproveitou para pedir a todos para tomar todas as doses da vacina contra a Covid 19.

“A nossa saúde é o que mais importa para nossas famílias neste momento”, afirmou Ubirajara Vaz