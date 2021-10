Preso em Itatiaia pode estar envolvido na morte de PM em Resende

O homem preso na manhã desta quinta-feira (30), em Itatiaia, pode estar envolvido no assassinato do cabo da PM Clayton de Oliveira Valim, de 34 anos, na madrugada da quarta-feira (29), no bairro Liberdade, em Resende. Na execução, a cunhada do cabo, de 38 anos, foi ferida com um tiro no braço. A suspeita sobre o preso está sendo investigada pela delegacia de Itatiaia, para onde ele foi conduzido.

A prisão foi feita por policiais civis e militares. Os agentes seguiram para o bairro Nova Conquista, onde fizeram a prisão, depois de PMs serem informados sobre onde se encontrava o suspeito, de 28 anos. Contra ele havia um mandado de prisão, que foi cumprido na delegacia de Itatiaia.

A prisão ocorreu no dia seguinte à localização do carro que foi usado pelos assassinos de Valim. O veículo, um Voyage cinza, foi encontrado ainda em chamas na Estrada da Pedra Sonora, na Serrinha do Alambari, em Resende. O Voyage foi roubado em Realengo, no Rio, no último dia 17. Foco Regional