Corpo de idoso desaparecido é encontrado, em Valença

Morte pode ter sido acidental

Após uma longa procura, foi encontrado na manhã deste sábado, o corpo de Júlio Ferreira, 74 anos, que estava desaparecido desde a manhã de terça-feira, dia 29, quando saiu de casa, em Valença.

O genro da vítima contou aos agentes que o corpo foi localizado ao lado de sua casa, que estava passando por reforma no telhado. Júlio saiu de sua casa para ir buscar ferramentas na casa de seu genro, localizada no Loteamento Santa Lúcia, e não voltou mais.

Uma equipe de investigadores da 91ª DP e Policiais militares foi até onde foi localizado o corpo, próximo à casa de João Bonito (genro da vítima), na Rua Camila Resende Leite, no bairro BNH. No local os agentes constataram que o idoso estava caído junto a um muro e aparentemente sem marcas de violência.

A perícia esteve no local e durante investigações o caso será esclarecido. Familiares acreditam que o idoso tenha se desequilibrado e caído no terreno ao lado da casa onde trabalhava. Por ser um local de pouco acesso, ele demorou para ser localizado. O delegado de Valença, Carlos Cesar, informou que a princípio, a morte está sendo tratada como acidental.

Equipes de mergulhadores de resgate, busca e salvamento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro chegaram a fazer a procura em um açude próximo a casa da vítima, mas após vasta procura nada tinha sido localizado e assim, descartando a hipótese de afogamento.

O corpo foi conduzido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal, (IML) para autópsia, onde somente através do laudo poderá saber as causas da morte. Foto: Sandro Barra – Com informações do Jornal Plantão de Notícias (Valença)