Resende recebe nova remessa com 2.620 doses de vacina contra Covid-19

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, das 2.620 doses, 570 serão destinadas à aplicação da dose de reforço para idosos com mais de 70 anos, e 1.650 para o reforço de profissionais da saúde. Em ambos os casos o indivíduo deve ser vacinado com a segunda dose há mais de seis meses. Outras 400 doses da AstraZeneca/Oxford são destinadas à segunda dose.

— O planejamento para a dose de reforço segue critérios semelhantes aos adotados no início da campanha de imunização, priorizando aqueles que estão mais suscetíveis à doença. Isso inclui os profissionais da saúde, cuja remessa recém-chegada contém um grande volume de doses destinadas ao grupo. O município busca sempre respeitar as determinações do Ministério da Saúde ao mesmo tempo em que age com muita rapidez para escoar as vacinas e livrar nossa população dessa pandemia – destacou o prefeito.