Santa Casa promove saúde e diversão no aniversário de Barra Mansa

No “Domingão de Compras”, as “NutriBikes” fizeram sucesso com o público que pedalou para produzir o próprio suco

O stand da Santa Casa fez sucesso com o público no “Domingão de Compras”, neste dia 03, aniversário de 189 anos de Barra Mansa, na Avenida Joaquim Leite, no Centro. As coordenações de Nutrição e Fisioterapia promoveram uma experiência divertida e saudável com as “NutriBikes” – bicicletas em que os participantes pedalavam e, assim, produziam o próprio suco. Além disso, a população também recebeu orientações para uma rotina de alimentação saudável e atividades físicas.

O espaço foi contagiado pela animação dos Doutores Palhaços, que interagiram e alegraram os visitantes. A realização contou com a participação da direção da Santa Casa e só foi possível graças à colaboração das cozinheiras, da equipe de manutenção, motorista, além da assessoria.

Quem esteve no evento também pôde assistir, em um telão, parte dos avanços do hospital. Como reformas e ampliações da fachada e novo pronto-socorro do convênio, informações sobre os principais serviços oferecidos pela instituição. Com destaque ao novo laboratório e ao Centro de Diagnóstico por Imagem, que agora são próprios da Santa Casa. E, em breve, estará em funcionamento o novo tomógrafo, que com tecnologia de ponta e 64 canais é o primeiro no município.

– Parabenizamos Barra Mansa pelos 189 anos com muito orgulho. A Santa Casa está preparada para continuar cuidando da saúde da nossa cidade. Esse evento foi uma grande oportunidade para reforçar as grandes transformações que estão acontecendo nesses últimos tempos. Como os investimentos em infraestrutura, tecnologia e pessoas. A Santa Casa é a maior empresa privada da cidade, segunda maior empregadora, depois da prefeitura. Então, não poderíamos ficar fora desse evento – ressaltou o diretor executivo, Fernando Moreira.

Alimentação saudável

Segundo as nutricionistas, o objetivo da ação com as bicicletas foi tornar a forma de orientar mais divertida para a população. De acordo com elas, as participações superaram as expectativas.

– As pessoas se mostraram muito interessadas, não somente em pedalar, que é um divertimento, saíram alegres e acharam a proposta muito legal. Mas também tiraram dúvidas em relação à alimentação saudável e levaram para casa os materiais que produzimos com as orientações – relatou a coordenadora de Nutrição Clínica, Juliana Guimarães dos Santos.

Essa foi a primeira vez que a Santa Casa realizou uma mobilização junto ao público nesse formato. E o resultado surpreendeu também a coordenadora de Nutrição de Produção, Luanna de Souza Rabelo Amorim.

– Foi muito gratificante, porque o público foi bem receptivo. E além da participação para ganhar o suco, as pessoas entenderam a importância da alimentação saudável no dia a dia. Orientamos para que evitem alimentos gordurosos, industrializados, entre outros. Pensando em tornar essa informação mais dinâmica, tivemos a ideia das “NutriBikes”, para reforçar também a importância de unir alimentação saudável e atividade física – destacou.

Soluções em saúde

Os participantes também receberam recomendações e auxílio do coordenador de Fisioterapia, Ademir Corrêa Neto Júnior, ao longo do evento deste domingo. O fisioterapeuta realizou alongamento antes das pedaladas nas “NutriBikes” e contribuiu com informações importantes para a rotina.

– É fundamental que as pessoas saibam da importância de fazer alongamento pelo menos duas vezes ao dia. Pela manhã, para que tenha um dia com a musculatura mais relaxada e possa exercer melhor suas atividades. E antes de dormir, para que tenha uma boa noite de sono e também como prevenção a lesões – explicou.

Os investimentos em humanização vem ganhando destaque em nosso atendimento. “Buscamos novas formas de gerir nossa Santa Casa, com profissionais de extrema qualidade e competência. Para manter o foco em proporcionar melhores soluções em saúde aos nossos clientes”, disse o provedor, Getúlio José Pereira, que prestigiou o evento comemorativo pelo aniversário da cidade.

Esse envolvimento dos colaboradores é fruto do trabalho contínuo do hospital em valorização e investimento em pessoas. E, assim, promove engajamento e colaboração em todas as atividades para promover humanização, saúde e bem-estar. A equipe mostrou sua força e levou para o evento a energia que a Santa Casa tem em promover soluções em saúde.