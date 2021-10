O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região fechou a convenção coletiva 2021/2022 do setor de montagem de industrial, com reajuste de 5,53% em todos os pisos da tabela salarial, com reposição da inflação acumulada em 12 meses e retroativo a 1º de fevereiro, que é a data-base da categoria. O mesmo percentual de aumento foi aplicado na cesta básica, que ficou no valor de R$ 352,22 (mês).

No acordo foram garantidos também direitos como hora extra, vale-transporte, vale-alimentação, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), entre outros, que merecem destaques comparados à realidade difícil que muitas categorias estão enfrentando no Brasil.

O presidente do sindicato, Sebastião Paulo de Assis, chama a atenção para o fato de mais uma convenção coletiva fechada com a reposição da inflação, o que, segundo ele, é reflexo do trabalho da entidade para alcançar as conquistas nas campanhas salariais.

– Mesmo com o atual cenário, de crises política e econômica e de pandemia no país, temos criado novos meios para mobilizar o trabalhador, sempre priorizando alcançar os reajustes e manter direitos – comenta.