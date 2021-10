Um carro foi atingido por um trem na noite de segunda-feira, na passagem de nível, ao lado do Parque Centenário, no Centro de Barra Mansa. A condutora do veículo, de 32 anos, contou que não percebeu que a composição da MRS Logística estrava se aproximando.

A mulher sofreu ferimentos leves. Ela optou não ser levada para a Santa Casa de Misericórdia. Foto: Redes sociais