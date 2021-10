A Câmara Municipal de Volta Redonda, aprovou na noite da terça-feira (5), em regime de Urgência e Preferência, um projeto de lei do vereador Renan Cury, com coautoria do vereador Paulinho AP, que visa garantir ao paciente oncológico, acesso ao diagnóstico e ao tratamento médico em tempo adequado, além de coordenar uma assistência individualizada. Batizado de “Programa de Navegação de Paciente para portadores de neoplasia maligna”, o projeto segue pra sanção do prefeito Antônio Francisco Neto.

Renan Cury, ao falar sobre o projeto, comentou como é necessário dar mais atenção ao paciente diagnosticado com câncer: “Primeiro é preciso diagnosticar o mais cedo possível, pro paciente ter mais chances de cura. Após ser diagnosticado, o paciente precisa de acompanhamento e também apoio psicológico, já que muitos enxergam o câncer como um bicho de sete cabeças, sendo que muitas vezes pode ser tratado e curado. Muitos se dão por vencidos só por acharem que o câncer é algo extremamente impossível de se combater”, disse.

O vereador também lembrou que o projeto prevê que todos os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que forem diagnosticados com câncer sejam orientados, tratados, acompanhados e monitorados por um profissional de saúde que vai auxiliá-lo em todas as etapas dessa jornada. Será uma assistência totalmente individualizada que vai até o momento em que o paciente tem alta médica.

Esse projeto, ainda segundo Renan, trará economia para o município, para o estado e até mesmo para o governo federal. “Se você conseguir fazer um monitoramento, diagnosticar a doença com antecedência, com certeza o custo que você vai ter com relação aquele paciente vai ser muito menor”, comentou, lembrando que mais importante que qualquer economia é salvar vidas.

Outubro Rosa

O projeto, aprovado recentemente, ocorre no mês de outubro, quando é celebrado o Outubro Rosa, onde campanhas de conscientização sobre o câncer de mama ocorrem mundo afora.

O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. No mundo todo, surgem cerca de 1 milhão de casos anualmente. A incidência aumentou dez vezes nas décadas de 60 e 70, mas a letalidade foi reduzida graças às campanhas de prevenção, que permitiram diagnósticos mais precoces da doença. O auto-exame, os exames clínicos anuais e as mamografias frequentes podem reduzir a mortalidade das mulheres propensas ao problema, principalmente após os 50 anos. O vereador Renan Cury aproveitou ainda para parabenizar o presidente da Câmara Municipal, Nilton Alves de Faria, o “Neném”, pela iluminação da casa legislativa na cor rosa, na forma de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Renan Cury também parabenizou o prefeito Antônio Francisco Neto pelo mutirão da mamografia, que vai ajudar muitas mulheres em Volta Redonda. “A detecção e diagnóstico precoce aumentam as chances de cura, mas também a realização do tratamento clínico e cirúrgico na fase inicial da doença, permitindo uma abordagem menos agressiva ou mutiladora. Parabenizo o prefeito por estar pensando na vida dessas mulheres”, finalizou.