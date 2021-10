Resende aplica dose de reforço contra a Covid-19

Pessoas com mais de 60 anos devem estar vacinados há mais de seis meses e imunossuprimidos há mais de 28 dias

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, dará continuidade à aplicação da dose de reforço (terceira dose) contra a Covid-19 em idosos acima de 60 anos de idade, vacinados com a segunda dose há mais de seis meses, e imunossuprimidos graves, vacinados com a segunda dose há mais de 28 dias, nesta quinta-feira, dia 7 de outubro. A vacinação estará disponíveis das 8h às 12h, nos postos de saúde, Policlínica Manejo e Centro de Imunização.

O governo municipal acompanha a determinação do Ministério da Saúde, com a aplicação da dose de reforço em idosos e imunossuprimidos graves. Conforme orientações do governo federal, estes grupos devem, preferencialmente, receber a dose da vacina Pfizer/BioNTech, contudo, também poderá ter como alternativa a AstraZeneca/Oxford ou a Janssen. A lista completa de pessoas com alto grau de imunossupressão incluídas como prioritárias para vacinação está disponível no link: https://resende.rj.gov. br/imunossupressao

Para a aplicação da dose de reforço, deverá ser apresentado o cartão de vacinação com registro das duas doses de vacina. Além disso, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. No caso de imunossuprimidos graves, ainda é obrigatória a apresentação do laudo médico que comprove alto grau de imunossupressão. O laudo médico ficará retido.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, destacou que esta etapa da vacinação no município é muito importante para garantir mais proteção a grupos de risco e, cada vez mais, expandir a toda população.

– O município atingiu recentemente a marca de 70% da população acima de 18 anos imunizados com a segunda dose ou dose única. É muito importante reforçarmos ainda mais a imunização agora para os públicos determinados pelo Ministério da Saúde com a dose de reforço. É essencial que todos estejam atentos às informações e aos chamados para a vacinação. A gestão municipal divulga diariamente atualizações sobre a Covid-19 e a campanha de vacinação através dos portais oficiais e do site institucional (www.resende.rj.gov.br) – explicou o secretário.

Terceira dose para profissionais da saúde