Na reunião foi firmado um termo de compromisso junto a Superintendência de estado e Fórum de gestores de juventude carioca e fluminense

A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda se reuniu nessa quinta-feira, dia 07, com o Conselho Estadual da Juventude, a Superintendência de Estado e o Fórum Estadual de Gestores de Juventude para firmar um termo de compromisso no estado.

A coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, foi recebida pelo presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) e governador interino do estado, André Ceciliano, e pela deputada estadual Zeidan, na Casa Legislativa. Os parlamentares são responsáveis pelo projeto de Lei sancionado pelo governador do Fundo Estadual da Juventude.

De acordo com Larissa Garcez, a reunião foi para tratar dos rumos da política estadual da juventude. A primeira foi à solicitação de avanços sobre o Fundo Estadual da Juventude e o pedido de destinação de recursos através de emendas. Também participaram do encontro os vereadores das comissões de juventude de Volta Redonda, Paulinho AP, e de Paraty, Lucas Cordeiro. “Conseguimos avançar em pautas históricas, a segunda conquista foi à inclusão da pauta juventude na comissão de esporte da Alerj, propondo que seja comissão de Juventude, Esporte e Lazer e também a solicitação de um plano de expansão dos CRJs para o interior, da qual a presidência da Casa se comprometeu a auxiliar na colocação do orçamento para 2022, 20 milhões em recursos para esse programa orçamentário”, comentou Larissa.

Em 2021 o estado do Rio de Janeiro se organiza através um grupo de trabalho entre Superintendência, Fórum e Conselho Estadual para elaboração de um planejamento estratégico de trabalho para a garantia de políticas públicas para as juventudes da Capital e Fluminense.