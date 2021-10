PRF flagra dois suspeitos com maconha, na entrada de Penedo

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de veículos por volta das 11h30min, quando abordaram uma dupla de moto, o condutor, de 30 anos, e o passageiro, de 18 anos, no km 311, da Rodovia Presidente Dutra, no trevo do retorno de Pendo, em Itatiaia.

Durante fiscalização, os agentes sentiram um forte odor de característico de maconha. Durante revista, os agentes encontraram dentro da bolsa do condutor, uma bucha de maconha e papel para cigarros artesanais (seda). No bolso da calça do passageiro foram encontrados uma bucha de maconha dentro de um pote plástico, um esfarelador, também conhecido como “dischavador”, com resíduos da mesma droga.

Os dois confessaram que são usuários de drogas. Os agentes lavraram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) para cada um, por porte ilegal de droga ilícita para consumo, que serão remetidos ao Ministério Público. As drogas ficarão guardadas em um cofre da PRF até ordem judicial para a destruição.